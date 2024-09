A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, as deputadas federais Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Benedita da Silva (PT-RJ) e a procuradora regional da República Raquel Branquinho serão algumas das entrevistadas da nova temporada do videocast Substantivo Feminino, apresentado por Ana Fontes.

A ministra Sonia Guajajara - Gabriela Biló/Gabriela Biló - 31.mai.2023/Folhapress

A partir do tema "Mulheres na Política", a fundadora da Rede Mulher Empreendedora e colunista da Folha abordará assuntos como violência política de gênero e a participação de mulheres negras nos pleitos. O primeiro episódio vai ao ar na terça-feira (3), quando será realizado um evento de lançamento em Brasília.

Participarão do encontro integrantes dos ministérios da Fazenda, da Igualdade Racial e da Justiça e Segurança Pública, entre outras convidadas. A produção é uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a rede de Ana Fontes, a associação Gênero e Número, o centro Internetlab e a agência Casé Fala.

As atrizes Gloria Pires e Cleo receberam convidados na pré-estreia do filme "Vovó Ninja", em que elas, assim como na vida real, são mãe e filha. Os atores Angelo Vital Monteiro, Luiza Salles, Dadá Coelho e Pedro Miranda, que integram o elenco do longa, também compareceram ao evento, realizado na semana passada no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O diretor do filme, Bruno Barreto, o ator Thiago Justino e a produtora Paula Barreto passaram por lá.