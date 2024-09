São Paulo

Presidente nacional do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, mais conhecido como Leonardo Avalanche, pode ser despejado, inclusive com arrombamento e uso de força policial, se não deixar a mansão que aluga com sua esposa em Goiânia. É o que diz decisão de quarta-feira (28) do juiz Marcelo Pereira de Amorim, da 21ª Vara Cível da capital de Goiás.

O pedido de despejo foi apresentado em 20 de agosto pelos proprietários da casa, localizada no condomínio de mansões Residencial Aldeia do Vale. O juiz deu prazo de 15 dias para que Avalanche deixe a casa.

Ele, que se apresenta como empresário, é um dos principais aliados do influenciador Pablo Marçal (PRTB) em sua candidatura a prefeito de São Paulo. Procurado pelo Painel, ele não se manifestou.

Segundo o pedido de despejo apresentado pelos donos da mansão à Justiça, o empresário disse em dezembro do ano passado que tinha interesse em comprá-la, mas precisava que a mudança acontecesse imediatamente para que sua sogra passasse a morar ali e deixasse a sua residência, devido a problemas de relacionamento.

Por isso, dois contratos foram assinados: um de locação até março de 2024 e outro de venda, no valor de R$ 6,5 milhões.

No entanto, afirmam os proprietários, o presidente do PRTB passou a morar na mansão com sua esposa, Ana Cláudia, logo após a assinatura do contrato de locação, contrariando o que havia dito inicialmente a respeito da sogra.

Leonardo Avalanche (à direita na foto) posa para foto com Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo

Com o fim do período de locação de três meses, Avalanche não pagou R$ 5,5 milhões restantes para finalizar a compra nem deixou a casa, mas parou de pagar o aluguel mensal de R$ 35 mil e também o IPTU.

Os proprietários dizem ter procurado o empresário e sua mulher, Ana Cláudia de Farias, diversas vezes em busca de solução amigável.

Em boletim de ocorrência, eles afirmam que Avalanche trancou a casa e ignorou a campainha para evitar a realização de vistoria, e que Ana mentiu sua identidade para escrevente do cartório, com o objetivo de não receber notificação —ela teria se apresentado a ele como Pamela.

Eles também relatam mensagem ameaçadora de Avalanche via WhatsApp: "se você ficar aí perturbando minha mulher, acho melhor você chamar mais gente que você vai ver meu batalhão aí", enviada em fevereiro, após tentativa frustrada de realização de vistoria.

A Folha revelou no início de agosto um áudio no qual Avalanche disse manter vínculo com integrantes do PCC, maior facção criminosa do país. Reportagem do jornal também mostrou relatos de dirigentes de que ele teria ameaçado de morte a ex-vice-presidente da sigla, Rachel de Carvalho.

Os proprietários cobram R$ 334 mil na Justiça: R$ 175 mil referentes aos alugueis atrasados, R$ 6,5 mil de reembolso de IPTUs pagos e R$ 153 mil a título de multa por ocupação irregular do imóvel (correspondentes a R$ 1.000 por dia).

Segundo informações do termo de vistoria, o imóvel é um sobrado com quatro suítes, sendo que a principal tem uma "banheira vitoriana de imersão".

Há também escritório com vista para o jardim, "home cinema", piscina com cascata e aquecimento solar, área de lazer com churrasqueira e "cozinha gourmet" na área externa. A casa foi alugada com mobília.