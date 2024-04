A Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), que reúne comunidades indígenas Guarani, elaborou um manifesto em que volta a cobrar do governo federal a demarcação de terras que, segundo o grupo, dependem apenas de uma assinatura.

O pedido já havia sido feito há um ano ao presidente Lula (PT) e à ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Como não houve avanços, a entidade decidiu lançar a campanha #DemarcaYvyrupa para pressionar o governo.

O líder indígena Jurandir Jekupe mostra o palmito-jussara, uma palmeira nativa da Mata Atlântica, no território Guarani no Pico de Jaraguá, em São Paulo - Karime Xavier - 26.jan.2023/Folhapress

A comissão afirma que 14 terras situadas na região da Mata Atlântica já não apresentam pendências e estão prontas para serem demarcadas.

Desse total, de acordo com o grupo, quatro delas necessitariam apenas de uma "canetada" do presidente decretando a sua homologação, enquanto outras dez estariam aguardando uma portaria declaratória do Ministério da Justiça.

"Um ano se passou desde que o nosso povo presenteou vocês, presidente Lula e ministra Sonia, com canetas decoradas com nosso grafismo, para que pudessem assinar as declarações e homologações das nossas terras. Pelo jeito, não era apenas a caneta que faltava: um ano se passou e não vimos uma assinatura sequer", diz a carta.

O documento é endereçado também ao ministro Ricardo Lewandowski. "Com preocupação, notamos pouco avanço no andamento desses casos, e esse cenário de extrema insegurança jurídica coloca em risco a vida do nosso povo", afirma.

A CGY representa comunidades indígenas de de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A comissão participará do Conselho Nacional de Política Indigenista, em Brasília, na terça (16). No evento, a entidade pretende entregar, mais uma vez, canetas decoradas com grafismos guarani para a assinatura da demarcação.

