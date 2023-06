Em seu programa no YouTube, Lula criticou os recentes almoços oferecidos pelos presidentes Sergio Mattarella, na Itália, e Emmanuel Macron, na França.

Na americana Bloomberg, "Última gafe de Lula é criticar a comida que recebeu na Itália e na França" e, logo abaixo, "Líder brasileiro diz que refeições na Europa 'não foram tão boas'" (abaixo). No site Politico, do grupo alemão Axel Springer, "Lula se queixa da comida de palácio francesa e italiana" e "Presidente brasileiro ficou descontente com o tamanho das porções":

Reprodução Bloomberg/Politico/Il Tempo

Não foi possível achar reação na imprensa francesa, mas a italiana tratou amplamente, com enunciados como "Lula não esconde a decepção: porções pequenas em almoço no [Palácio do] Quirinale", no Il Tempo (acima). Os enunciados se concentraram nas porções, mas com variantes como "Lula (pouco diplomático) se diz decepcionado com a culinária do Quirinale e do Élysée".

Foram citadas frases como "tudo é pequeno, não há uma bandeja grande para você escolher, pode ser gulodice, mas eu gosto de quantidade". Também "tudo é muito sofisticado, às vezes você nem sabe o que é", acrescentando que ele prefere "rabada" ou "galinhada", com grafias em português, e reclama que o Itamaraty não permitiu feijoada nos jantares que oferece.