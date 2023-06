A edição impressa da revista londrina The Economist trouxe um artigo com o título "Uma terra de trabalhadores inúteis" (abaixo) e o subtítulo "Por que latino-americanos são tão notavelmente improdutivos?":

Reprodução/The Economist

No site, o primeiro enunciado ganhou letras menores, e o segundo, maiores. Mas a reação online ainda assim foi grande, levando a americana NBC a publicar que "Críticos atacam The Economist por artigo 'racista' chamando trabalhadores latino-americanos de 'inúteis'". Ouviu, de um professor da Universidade do Arizona: "É racista, é incendiário, é um insulto".

A Economist, diante das reações em mídia social, mudou o primeiro enunciado no site para "Uma terra de trabalhadores frustrados" e acrescentou uma extensa "Nota do Editor" no início do texto online:

"O título original deste artigo atraiu críticas pela frase 'Uma terra de trabalhadores inúteis'. Mudamos para deixar claro que estamos analisando os custos sociais e econômicos de baixa produtividade. Nosso objetivo é chamar a atenção para causas estruturais da baixa produtividade média do trabalho nos países latino-americanos, inclusive poderosos oligopólios que silenciam concorrência e um grande setor informal que obriga empresas a permanecer em escala menor. Como o artigo deixa claro, tudo isso está além do controle de indivíduos latino-americanos, cujos padrões de vida foram atingidos. Terminamos com um apelo para melhor formulação de políticas."