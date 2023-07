O economista-chefe da associação mundial de bancos, Robin Brooks, referência em mídia social para Faria Lima e o mercado financeiro global, segue apostando no Brasil. Mas agora informa que, mesmo "com os enormes superávits comerciais [em vermelho, no gráfico], a conta corrente [em preto] ainda não está superavitária".

Explica que é porque "grande parte do agronegócio que impulsiona as exportações é de propriedade estrangeira, portanto, há grandes pagamentos de dividendos e juros [em laranja] indo para o exterior". Ele acredita que "esse fluxo diminuirá com o tempo" e que "já começou a transformação do Brasil em país superavitário em conta corrente".

Reprodução/Institute of International Finance

PILHA DE DÍVIDAS CORPORATIVAS

O francês Le Monde retorna ao caso Americanas, "um dos mais graves escândalos da história do Brasil", e a Bloomberg parte dele para alertar que a economia tem dificuldade a caminho, na frente corporativa.

Sob o título "Traders nervosos empurram pilha de dívidas em estresse para US$ 12 bilhões", a Bloomberg destaca que o salto dessa dívida corporativa está em 26% no ano e as "empresas enfrentam um muro de vencimentos em 2025 e 26". Do texto:

"Os investidores ficaram mais e mais ansiosos com os títulos desde o brusco e histórico colapso da Americanas, descarregando as dívidas corporativas ao menor indício de estresse. Empresas altamente alavancadas lutam para pagar credores e cobrir despesas depois que o Banco Central elevou os juros de apenas 2% para 13,75% e a Americanas implodiu. O aumento da negociação de dívidas sinaliza risco crescente de reestruturações e inadimplências de empresas que contraíram empréstimos pesadamente quando os juros estavam baixos."

Por outro lado, a Reuters (abaixo) e a mesma Bloomberg projetam que a redução dos juros no mundo pode começar pela América Latina, primeiro Chile, em seguida Brasil.