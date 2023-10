O Financial Times noticia o "nervosismo" da União Europeia com a chegada da alemã Ursula von der Leyen no momento do ultimato de Israel aos palestinos: "A preocupação é que a presidente da Comissão Europeia pareça estar apoiando ações que causarão vítimas civis em massa —e que serão rotuladas como crimes de guerra".

"Nós podemos estar prestes a assistir a uma limpeza étnica massiva", afirma uma autoridade da UE a Gideon Rachman, do FT. "A UE já deveria ter se alinhado aos apelos do secretário-geral da ONU para que Israel respeite o direito humanitário internacional", fala outra.

O problema é a Europa ser prejudicada por isso. "As autoridades europeias dizem que estão se focando na resposta fora do Ocidente. 'Nosso receio é que paguemos um preço elevado no Sul Global por causa deste conflito', afirma uma autoridade da UE."

Foto de Ursula von der Leyen usada pelo Financial Times ao informar sobre o temor europeu de 'pagar um preço elevado' por apoiar 'limpeza étnica' - Reuters

'PUNIÇÃO COLETIVA', DIZ CNN

Ecoa pela plataforma X a resposta do presidente israelense a uma pergunta da rede britânica ITV:

"O que Israel pode fazer para aliviar o impacto deste conflito sobre dois milhões de civis, muitos dos quais não têm nada a ver com o Hamas?"

"É uma nação inteira que é responsável. Não é verdade essa retórica sobre os civis não estarem conscientes, não estarem envolvidos. Não é verdade, absolutamente. Eles poderiam ter-se levantado, poderiam ter lutado contra aquele regime maligno que tomou o controle de Gaza."

Em seguida, também a CNN cobrou resposta, sem conseguir. A rede americana enfatizou que "a punição coletiva de uma população civil equivale a um crime de guerra".

A britânica Sky News já havia questionado um ex-primeiro-ministro:

"E aqueles palestinos no hospital, bebês cujo suporte de vida terá de ser desligado porque os israelenses cortaram a energia?"

"Você está falando sério, continua me perguntando sobre os civis palestinos? O que há de errado com você? Você não viu o que aconteceu? Estamos lutando contra nazistas."

