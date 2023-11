Veículos como Bloomberg, o austríaco Die Presse e o espanhol La Politica informam que "as maiores economias da União Europeia e da América do Sul estão mais perto do que nunca de concluir um grande acordo comercial há mais de duas décadas em elaboração".

No primeiro parágrafo do Die Presse: "De repente, as coisas ficam agitadas. Funcionários da UE e representantes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm negociado dia e noite. Agora, segundo fontes diplomáticas, eles estão à beira de um avanço para o acordo".

O acordo, diz a Bloomberg, "criaria um mercado de 780 milhões de consumidores, um dos maiores pactos de livre comércio do mundo". Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúnem-se no fim de semana nos Emirados para o "empurrão final".

La Politica procurou até a equipe do argentino Javier Milei, que teria confirmado apoio —"Queremos avançar". Von der Leyen "viajaria ao Brasil para fechar o acordo" no dia 7, na cúpula do Mercosul, três dias antes da posse do presidente eleito em Buenos Aires.

Ao fundo, a agência chinesa Xinhua noticiou de La Paz que a Bolívia "agradece ao Brasil por ajudar a conceder entrada no Mercosul".

Na rádio pública francesa, 'O Brasil é um novo gigante diplomático?' - Reprodução

O PAPEL DO BRASIL

A Rádio France se impressionou com a passagem de Lula pela Arábia Saudita, onde ele se reuniu com Mohammed bin Salman (Mbs), e chamou três pesquisadores para discutir, por quase uma hora, se "o Brasil é um novo gigante diplomático".

Mais precisamente, "no contexto da recente ampliação do Brics", com Arábia Saudita e outros, "qual o papel do Brasil?".

AMBIÇÃO

Embora a mudança no clima tenha sido atropelada por petróleo e acordo comercial, como assunto nos dias que precederam a COP28 nos Emirados, o francês Le Monde destaca "a posição ambiciosa do Brasil de Lula" na cúpula (reprodução abaixo).

"O presidente de esquerda quer se firmar como o defensor mundial do clima", com a proposta de um fundo para preservar florestas tropicais. Ele até "pode se gabar de uma queda recente no desmatamento na Amazônia, mas seu apoio à Petrobras tem sido criticado".