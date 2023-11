Começou pela CNN Portugal, com relatório do órgão de segurança do país estimando "a presença de mil elementos ligados ao PCC".

Em seguida, o Observer, edição de domingo do Guardian, publicou que o grupo "fundado numa prisão de São Paulo e que os EUA agora chamam de um dos mais poderosos do mundo" cresceu nos últimos cinco anos e estaria fornecendo "boa parte da cocaína da Europa".

Por fim, na Economist, "Gangue vira global", associando-se a grupos como o italiano 'Ndrangheta. "Acredita-se que os membros do PCC estejam presentes em meia dúzia de países europeus, inclusive Grã-Bretanha", diz. Abaixo, com o enunciado "Uma carreira cada vez mais longa", o gráfico do salto na apreensão de cocaína na Europa:

Reprodução/The Economist

A revista e o jornal britânicos ouvem o promotor de Presidente Prudente voltado ao grupo, Lincoln Gakiya, e outras fontes, como InSight Crime, consultoria de Washington dedicada ao crime na América Latina, e um especialista ligado à Universidade de Chicago, com livro recente sobre o PCC.

A Economist encerra dizendo que o Ministério Público de São Paulo tem investigado "prefeitos e vereadores" e que "o estágio final da transição para máfia global é a penetração na política".

Paralelamente, a Associated Press despachou que a polícia paulista "prendeu um homem de 24 anos e deteve outros 33 indivíduos que transportavam drogas ingeridas para a Europa, segundo o secretário de Segurança Pública". Os 33 foram liberados após depoimento.