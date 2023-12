No longo artigo "Quando o New York Times se perdeu" (ou perdeu o caminho, abaixo), James Bennet, ex-editor de Opinião do jornal e hoje colunista da Economist, relatou o que teria levado à sua demissão pelo publisher em 2020 —sob pressão de parte da Redação, após publicar artigo do senador republicano Tom Cotton.

"O NYT está virando a publicação pela qual a elite progressista dos EUA fala consigo mesma sobre uma América que na verdade não existe", escreve ele. "Os leitores estão recebendo uma gama muito restrita de pontos de vista, por uma publicação que ainda se apresenta como independente de política."

Para Bennet, no episódio a chefia da Redação cedeu ao "iliberalismo" de seus jornalistas mais jovens, de esquerda, dando início à supressão de um dos lados do debate político, a direita.

Reprodução/The Economist/1843

O texto descreve especificamente como o publisher A.G. Sulzberger teria cedido, após dias de revolta interna, e falado para ele, Bennet, pedir demissão. Sulzberger respondeu, no site corporativo do NYT:

"James foi um parceiro valoroso, mas o ponto onde eu me separei do caminho dele foi na questão de como fazer valer esses valores. Princípios por si só não não são suficientes. A execução é importante. A liderança é importante."

É referência à forma como o artigo de Cotton foi editado pela equipe de Bennet, com partes que, no entender de Sulzberger, deveriam ter passado por correção.