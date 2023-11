O que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava fazendo ao lado de um enorme peru branco na capa desta Folha na terça-feira (21)? Aquela cerimônia se chama "Perdão ao Peru".

20.nov.2023-O presidente americano Joe Biden posa ao lado de um peru no dia marcado pelo 'perdão' às aves, em cerimônia na Casa Branca - AFP

O Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é comemorado lá na quarta quinta-feira do mês de novembro (ou seja, este ano, ela aconteceu na quinta, dia 23), e sua celebração talvez seja mais significativa que o Natal para os americanos. Independentemente de suas religiões, as pessoas agradecem por tudo o que conquistaram durante o ano.

As famílias e os amigos se reúnem para comer pratos típicos e o peru é o mais famoso deles, acompanhado de batata-doce, purê de batatas, milho e torta de abóbora. Uma das tradições da festa que o presidente dos Estados Unidos deve cumprir é esse ritual de perdão ao peru.

Quando foi que isso começou?



A história é antiga. Ainda em 1873, o presidente Ulysses S. Grant recebeu um peru de presente para a celebração da data. Em 1947, a National Turkey Federation (Federação Nacional do Peru) passou a ser a fornecedora oficial da ave e presenteou o presidente Harry Truman com um peru de 21 quilos. Os animais eram enviados ainda vivos para serem mortos na própria Casa Branca, e depois servidos no jantar presidencial.

De lá para cá, alguns presidentes rejeitaram a oferta. Em 1963, John Kennedy mandou a ave para sua fazenda. Durante o mandato do presidente Richard Nixon (1969-1974) começaram a surgir cerimônias oficiais para a salvação dos perus. Até que, em 1989, George H.W. Bush, o Bush pai, institucionalizou a "cerimônia de perdão ao peru".



Os perus devem ter feito muito glu-glu-glu em gratidão a ele, né?



Não sei, não. Em 2001, o peru escolhido para ser salvo deu uma mordida na barriga do presidente George W. Bush, filho de Bush pai, arrancando risos constrangidos dos presentes e uma expressão de desconforto presidencial.



O que acontece com esses perus que são salvos?

Terminada a cerimônia, os perus que recebem o perdão ganham o direito de ir para uma fazenda e viver ali até que tenham morte natural.

Desde quando se comemora o Dia de Ação de Graças?

O primeiro Dia de Ação de Graças americano aconteceu em 1621, entre os colonos ingleses (peregrinos) que tinham fundado a colônia de Plymouth, estado de Massachusetts, e os integrantes da etnia Wampanoag, convidados dos colonos.

Num gesto de delicadeza, os indígenas levaram comida aos ingleses, iniciando a tradição da festa da fartura. Em 1789, por ideia do então presidente George Washington, a data se tornou feriado.

O Dia de Ação de Graças também é comemorado no Canadá. Como o país fica ao norte dos Estados Unidos, as colheitas lá começam antes. Assim, o feriado de Ação de Graças também chega antes. Em 1879, o Parlamento canadense estabeleceu a festa em 6 de novembro. Em 1957, a data foi mudada para cair na segunda segunda-feira do mês de outubro.