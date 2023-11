Antes da largada no último GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, zona sul de São Paulo, dia 5 de novembro passado, a cantora Ludmilla foi convidada para cantar o hino nacional brasileiro.

Ela caprichou no visual, usando uma roupa para homenagear a cantora americana Whitney Houston. Acompanhada do garoto Miguelzinho do Cavaco, Ludmila até que largou bem, mas depois teve um apagão à la Enel na segunda estrofe, esqueceu a letra e só voltou a cantar na sexta estrofe. Jogou a culpa numa "falha técnica" não explicada.

SAO PAULO, SP, BRASIL, 05/11/2023 - A cantora Ludmilla durante realização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 no autódromo de Interlagos - Greg Salibian/Folhapress

O público enlouqueceu com a falha e o hino nacional virou o assunto da semana. Várias histórias acabaram sendo requentadas, a começar por uma história de plágio.

Que história é esta de plágio?

Existem várias teorias de que a música do nosso hino foi plagiada. A história da vez já circula há pelo menos cinco anos na internet. O hino nacional teria uma parte plagiada de "Don Sanche", opereta escrita pelo pianista e compositor húngaro Franz Liszt, em 1824, quando tinha 13 anos.

Vamos aos fatos: "Don Sanche" teve apenas quatro apresentações em Paris no ano seguinte, nunca foi apresentada no Brasil e foi um grande fracasso. Caiu, portanto, no esquecimento. "É impossível que tenha sido plágio", afirma o maestro Alexandre Innecco, que deu a melhor explicação para o caso no canal do ECAI, centro cultural de Brasília, criado em 2011.

"Não houve jeito de Francisco Manuel da Silva [autor da música de nosso hino] ter ouvido a obra de Liszt. A partitura não foi publicada. Trata-se apenas de uma coincidência musical".

Que outras teorias da conspiração giram em torno de nosso hino?

Há algum tempo, um vídeo se tornou viral na internet ao tratar de uma suposta letra na parte da introdução ao hino nacional brasileiro. Seria um trecho do hino que teria se perdido ao longo do tempo.

A letra diz: "Espera o Brasil que todos cumprais com o vosso dever/Eia! Avante, brasileiros! Sempre avante/Gravai com buril nos pátrios anais o vosso poder/Eia! Avante, brasileiros! Sempre avante/Servi o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz/Cumpri o dever na guerra e na paz/À sombra da lei, à brisa gentil/O lábaro erguei do belo Brasil/Eia! Sus, oh, sus!".

Já existia o SUS (Sistema Único de Saúde) naquela época?

Não, não. Nesse caso, "sus" é uma interjeição motivacional, tipo "avante", "vamos lá", "força".

Então de onde surgiu essa letra?

O verso, na verdade, foi uma tentativa do político Américo de Moura de emplacar uma letra para o hino antes de o poema de Joaquim Osório Duque-Estrada ser oficializado, em 6 de setembro de 1922. Moura foi presidente (cargo semelhante ao atual governador) das províncias do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro no final do século 19.

De acordo com Cecília Duque-Estrada, bisneta de Osório Duque-Estrada, não há qualquer registro de que essa introdução tenha feito parte do hino nacional, escolhido em um concurso público, em 1909.

"Não achamos nenhuma referência a essa introdução nos textos do Osório", explica Cecília. "Perguntamos a músicos e eles nos confirmaram que a letra dessa suposta introdução não segue a métrica do resto da música".