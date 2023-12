Pode apostar: o noticiário da próxima segunda-feira (1º), anunciando a chegada do Ano Novo, vai mostrar como foi a queima de fogos ao lado da Ópera de Sydney, na Austrália, um dos primeiros países a receber 2024. Vai mostrar também o primeiro bebê nascido no país depois da passagem de ano.

A tradição de usar um bebê como símbolo do Ano Novo foi adotada pelos gregos por volta do ano 600 a.C. Eles desfilavam com um bebê dentro de um cesto para homenagear Dionísio, o deus do vinho. O ritual era a representação do espírito da fertilidade.

Não vai faltar também a multidão aglomerada vendo a famosa descida da bola na celebração de Times Square, em Nova York.



Opa, essa história me interessa. Quando ela começou?



A primeira celebração de Ano Novo na Times Square aconteceu na virada de 1903 para 1904. Adolph Ochs, dono do jornal The New York Times, promoveu uma queima de fogos para celebrar a inauguração da sede do jornal, o One Times Square, na Rua 42, no coração da Broadway. O NYT saiu com um suplemento de 48 páginas anunciando o novo prédio.

Turistas posam em frente ao letreiro que indica 2024 na Times Square, onde acontece a tradicional cerimônia da queda da bola todos os anos - Getty Images via AFP

Cerca de 200 mil pessoas acompanharam o evento, que teve a participação da orquestra do maestro e compositor ítalo-americano Francesco Fanciulli.



Quando os fogos foram trocados pela descida da bola do alto do prédio?



As autoridades começaram a temer pela queima de fogos em cima da multidão e eles acabaram proibidos. Ochs encomendou à empresa de design Artkraft Strauss uma alternativa. Foi assim que nasceu a cerimônia da descida da bola, iniciada na passagem de 1907 para 1908.

A primeira bola, de madeira e ferro, tinha 100 lâmpadas de 25 watts e pesava 317 quilos. Faltando exatamente um minuto para a meia-noite, a bola começa sua descida de 43 metros, anunciando a chegada do Ano Novo. Há uma chuva de papel picado. A equipe de limpeza costuma recolher 50 toneladas de lixo no final do evento.

Quais são os momentos mais emocionantes da festa?



Na virada de 1995 para 1996, a descida da bola começou a ser acionada por um convidado. A primeira foi Oseola McCarty (1908-1999), uma lavadeira do Mississippi. Em julho de 1995, ela anunciou que havia criado um fundo de 150 mil dólares com as economias de toda a vida para oferecer bolsas de estudos a alunos pobres da universidade local.

No Réveillon de 2005 para 2006, a cerimônia ganhou um novo ingrediente. Ela passou a ser precedida pela execução da música "Imagine", de John Lennon. A partir do Réveillon de 2010, a canção ganhou a interpretação de um astro convidado. Este ano, ela será interpretada pelo cantor Paul Anka e pelo rapper Flo Rida.



A festa nunca falhou?



A cerimônia não aconteceu em 1942 e 1943 por causa da Segunda Guerra Mundial. Já a festa de 2020 para 2021 foi fechada ao público. Além da equipe de produção, apenas 40 convidados — profissionais das áreas da saúde e segurança— e seus acompanhantes puderam acompanhar a descida da bola na Times Square. Estavam isolados em baias.