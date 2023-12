Atenção, o dia "certo" para começar a montar a árvore de Natal este ano é neste domingo, 3 de dezembro. Coloquei "certo" entre aspas porque, na verdade, você pode montar no dia em que quiser. Tanto que muitos shoppings já inauguram as suas em outubro.

A tradição diz que a árvore de Natal deve ser montada no quarto domingo anterior ao dia 25 de dezembro. Fazendo as contas de trás para a frente temos: 24, 17, 10 e... 3 de dezembro.

Neste domingo se inicia o período do advento, tempo em que os cristãos se preparam para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas calma lá: não monte a árvore toda de uma vez. O "certo" (entre aspas de novo) é que, durante esse período de expectativa, os enfeites sejam incorporados aos poucos ao símbolo natalino. Só na última semana que antecede o Natal é que a árvore deve estar plenamente decorada.



Quem criou a tradição da árvore de Natal?



A maioria das versões sobre a procedência da árvore de Natal indica a Alemanha como seu país de origem. A mais aceita atribui a novidade ao padre Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante do século 16. Ele montou um pinheiro enfeitado com velas em sua casa. Queria, assim, mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento de Cristo.

Árvore do Ibirapuera abre para o público neste sábado (2) - Divulgação/Urbia Parques

Por que se escolheu o pinheiro?



Aí entra outra versão, que atribui a criação ao monge anglo-saxão Vilfrido. Ele teria ido pregar o cristianismo na Alemanha e teria usado a figura triangular de um pinheiro para explicar a Santíssima Trindade. A partir de então, a árvore passou a ser reverenciada como uma planta divina.



Quem colocou as luzinhas nas árvores?



Edward Johnson, assistente do inventor americano Thomas Alva Edison, dono da patente da lâmpada elétrica, teve a ideia de enfeitar árvores de Natal com luzinhas, em 1882. Os apetrechos foram produzidos em massa pela primeira vez em 1890, nos Estados Unidos.



Como essa tradição se espalhou pelo mundo?



Foram os ingleses que popularizaram a árvore de Natal. Eles tomaram contato com a tradição por volta de 1850. Quando o príncipe Albert se casou com a rainha Vitória, ela começou a montar árvores majestosas em sua residência de férias na ilha de Wight (Inglaterra).

A população passou a imitá-los. Hoje, a árvore de Natal mais popular do país é a montada na Trafalgar Square, em Londres. Ela é doada todos os anos, desde 1947, pela Noruega, em reconhecimento à ajuda inglesa ao seu povo durante a Segunda Guerra Mundial. Conta-se que a primeira árvore natalina brasileira foi montada no Rio Grande do Norte em 1909.



Quando a gente deve desmontar a árvore?



Tradicionalmente, desmonta-se a árvore de Natal no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. Mas também não tem uma data "certa" (aspas outra vez).