A possível filiação do senador Carlos Portinho (PL-RJ) ao Novo esbarra em sua intenção de votar favoravelmente à indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal.

Carlos Portinho, durante sessão do Senado no ano passado - Pedro França/Agência Senado

Como mostrou o Painel, Portinho sente-se sem espaço no PL para concretizar seu projeto de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Ele negocia com Novo, PRTB e Podemos.

Com o Novo, a conversa foi descrita por integrantes do partido como boa, com alinhamento de posições na maioria dos casos.

Mas a legenda é radicalmente contra a indicação de Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o STF, e um eventual voto favorável do senador impossibilitaria a filiação.