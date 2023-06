Brasília

O senador Sergio Moro (União-PR) disse a aliados próximos estar disposto a se reunir com o advogado Cristiano Zanin, caso seja procurado.

O senador Sergio Moro (União-PR) admite se reunir com o advogado Cristiano Zanin, caso procurado (Foto: Pedro França/Agência Senado) - Pedro França/Agência Senado

De acordo com interlocutores, o convite ainda não aconteceu. Mas, caso ocorra, Moro pretende ter uma postura "republicana e democrata" para receber e ouvir o indicado ao STF.

A gentileza, no entanto, não significará endosso à postulação do advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Zanin protagonizou embates com o ex-juiz durante a Lava Jato e foi o autor da tese que culminou na decretação de suspeição de Moro nos julgamentos referentes ao petista.