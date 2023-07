Brasília

O ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) vai à Índia na próxima semana para participar da reunião preparatória do G20, grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo e que terá presidência de turno brasileira a partir de 1º de dezembro de 2023.

Ministro Luiz Marinho (Trabalho) vai à Índia na próxima semana - Pedro Ladeira/Folhapress

O encontro será nos dias 21 e 22, em Indore. Quando o Brasil assumir o comando pró-tempore do grupo, Marinho será responsável por controlar a área de trabalho, hoje a cargo do ministro do Trabalho indiano, Bhupender Yadav —a Índia ocupa a presidência temporária do G20 até 30 de novembro.

A intenção de Marinho é levar a marca de empregos de qualidade e decentes como forma de justiça social, além do combate à fome.

O Brasil presidirá o G20 por um ano. Será a primeira vez que o país vai comandar o grupo no atual formato, estabelecido em 2008.