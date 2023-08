São Paulo

Deputados do PSDB de São Paulo estão incomodados com o que chamam de assédio a prefeitos do partido por parte de membros do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para que se filiem ao PSD, sigla presidida por Gilberto Kassab, secretário estadual de Governo.

Eles afirmam que a ação do PSD tem atrapalhado no planejamento das estratégias regionais dos tucanos para as eleições de 2024.

A insatisfação já foi comunicada ao governador, que tem tentado estreitar laços com os tucanos na Assembleia Legislativa. No começo de agosto, Tarcísio se encontrou com os parlamentares do PSDB na tentativa de atraí-los à base do governo na Casa.

Kassab diz à coluna que está muito tranquilo, pois não existe qualquer interferência entre as suas funções de dirigente partidário e secretário estadual.