Brasília

O PSD, de Gilberto Kassab, desistiu da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e passou a focar no comando da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) no âmbito das negociações de reforma ministerial que o governo Lula (PT) está finalizando para tentar melhorar sua base no Congresso.

Funcionário da Funasa espalha fumacê contra mosquito transmissor da malária em Rondônia - Lalo de Almeida/Folhapress

A avaliação é que seria difícil conseguir o posto hoje ocupado pelo ex-deputado estadual do PT Edegar Pretto (RS), considerado estabilizado no cargo. Por outro lado, a Funasa hoje é comandada pelo presidente interino Alexandre Motta, quadro técnico do Ministério da Gestão.

O indicado do PSD para chefiar a Funasa deve ser o ex-vice-governador do Ceará Domingos Filho, pai do deputado Domingos Neto (CE). O órgão também era disputado pelo PP, que tinha a intenção de apontar para o posto Virgínia Velloso, mãe do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB).