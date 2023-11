O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias incluiu emenda para aumentar o número de Centros Comunitários da Paz (Compaz).

Pedro Campos (PSB-PE), deputado federal, durante discurso no plenário da Câmara - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Inspirados em uma política de urbanismo social de Medellín, na Colômbia, esses equipamentos estão em operação no Recife há sete anos e se destinam a medidas de fortalecimento comunitário e prevenção à violência. Incluem, por exemplo, atividades esportivas e bibliotecas.

A emenda no valor de R$ 70 milhões, apresentada pelo deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), prevê a construção de mais sete unidades do Compaz em todo o país, que se somam às 20 que já estavam previstas no projeto de lei do orçamento. O parlamentar também é autor de um projeto que prevê que o programa se torne uma política nacional de Estado.

A iniciativa de nacionalizar o programa consta ainda do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), que prevê a construção de 40 unidades no total.