São Paulo

Em reunião nesta terça-feira (27), a bancada de deputados estaduais da federação PSDB-Cidadania se reuniu e decidiu anunciar apoio à pré-candidatura de Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo.

Oito dos doze parlamentares da federação participaram do encontro, e a perspectiva é de que ao menos dez encampem a deliberação.

A declaração acontece em reação ao posicionamento do governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que afirmou em entrevista ao jornal "O Globo" que apoiar o emedebista destoa do projeto do PSDB de representar uma alternativa no contexto político nacional, pois, segundo ele, Nunes escolheu "se associar justamente ao [ex-presidente Jair] Bolsonaro".

O deputado estadual Barros Munhoz, que defende apoio do PSDB a Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo - Gabo Morales-11.dez.2012/Folhapress

O deputado estadual tucano Barros Munhoz diz que o apoio a Nunes é uma manifestação "clara, transparente, para que não haja nenhum outro movimento que nos tire dessa direção".

No PSDB, há uma ala do partido, encabeçada pelo deputado federal Aécio Neves (MG), que defende uma candidatura própria, e também existe outra que articula para que a sigla apoie a pré-candidatura de Tabata Amaral (PSB).