A operação da Polícia Federal que teve como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levou parlamentares do partido a retornarem a Brasília para debater o impacto da ação sobre a legenda, que teve o presidente, Valdemar Costa Neto, preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Policiais federais deixam o prédio onde fica a sede do PL após cumprirem mandado de busca e apreensão - Pedro Ladeira/Folhapress

Líder do partido no Senado, Carlos Portinho (RJ) foi um dos que embarcaram para Brasília para analisar os desdobramentos da operação da PF. Além dele, o vice-presidente nacional do PL, deputado Capitão Augusto (SP), também pretendia voltar a Brasília para acompanhar de perto a situação do presidente do partido.

Outros parlamentares, como os senadores Magno Malta (ES) e Rogério Marinho (RN), permaneceram na capital, assim como o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ).

Enquanto isso, o grupo de WhatsApp de deputados do partido tinha poucas manifestações. Sob reserva, um deles afirmou que o silêncio era fruto do temor que conversas vazassem. "Cada vez usamos menos o instrumento de trabalho que, em qualquer país democrático, qualquer Parlamento do mundo usa para falar com os colégios de trabalho. A gente não tem mais confiança", resumiu.