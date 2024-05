O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) sugeriu nesta sexta-feira (24), durante a 43ª Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos do Mercosul, que o bloco tenha um observatório voltado aos direitos humanos, a exemplo do Observatório Nacional dos Direitos Humanos do Brasil.

No Brasil, o ObservaDH reúne dados sobre direitos humanos disponíveis no país, com informações e indicadores sobre os grupos sociais e os temas prioritários do Ministério dos Direitos Humanos.

A ideia do ministro é que os países-membros do Mercosul possam compartilhar políticas regionais de forma integrada. "Para que possamos nos conhecer, uns aos outros, melhor", disse Almeida. "E mais do que isso: para que possamos integrar nossas políticas de direitos humanos."