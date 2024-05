O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania enviou dois psicólogos com especialização em atendimento social para ajudar afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O objetivo é que eles atuem no acolhimento e encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos em abrigos e no atendimento com orientação psicossocial das demandas da população atingida pelas enchentes.

Imagem de drone mostra carros submersos em pátio do Detran em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Amanda Perobelli/Reuters

A ideia é que os profissionais foquem grupos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, população idosa, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e pessoas em situação de rua.

Segundo o ministério, os psicólogos têm atuação importante pois ajudam a que medidas adequadas sejam tomadas e que o sofrimento dos afetados não seja potencializado por atendimentos e medidas inadequadas.

A pasta diz ainda que haverá reforço de Rede dos Institutos Federais do estado para o atendimento de idosos e da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para o atendimento de crianças e adolescentes.