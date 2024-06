Um dos motivos pelos quais o ministro Juscelino Filho (Comunicações) deve permanecer no cargo, mesmo após ser indiciado pela Polícia Federal, é o fato de ele ser um dos maiores defensores do presidente Lula dentro do União Brasil.

O presidente Lula com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho - Ricardo Stuckert/Divulgação

A legenda é formada por diversas alas, entre apoiadores do governo, independentes e bolsonaristas.

Isso explica por que, no Congresso, o União raramente consegue entregar a maioria dos votos de deputados para matérias de interesse do Planalto, sobretudo na pauta de costumes.

Segundo articuladores do Planalto, tirar o ministro neste momento traria o risco de piorar ainda mais esse cenário.

Juscelino não esconde, por exemplo, que pretende trabalhar pelo apoio do partido à reeleição do petista em 2026, mesmo com a pré-candidatura à Presidência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos principais caciques do União Brasil.