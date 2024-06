O Brasil completou nesta quarta-feira (5) dois anos sem casos de sarampo e está prestes a voltar a ter a certificação internacional de país livre da doença.

Criança sendo vacinada contra o sarampo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

No início de maio, visitaram o Brasil a Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita na Região das Américas e o Secretariado da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para checar o status do sarampo no país.

O Brasil já teve a certificação de país livre do sarampo em 2016, mas o perdeu em 2018, devido a intenso fluxo migratório de vizinhos e a baixas coberturas vacinais em vários municípios.

Em 2019 houve 20.901 registros da doença, que foram caindo ano a ano. O último caso foi confirmado em 5 de junho de 2022, no Amapá.

Atualmente, o Calendário Nacional de Vacinação oferece a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A cobertura da primeira dose do imunizante aumentou de 80,7% em 2022 para 87% em 2023.