O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizou uma rodada de conversas com municípios afetados pela reforma da rodovia Raposo Tavares, uma das principais do estado.

Trecho da rodovia Raposo Tavares na região de Cotia - Bruno Santos/Folhapress

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, teve reuniões entre o final de maio e começo de junho com prefeitos de 17 cidades impactadas pelos projetos de concessão Nova Raposo e Rota Sorocabana. Entre elas, São Roque, Carapicuíba, Embu das Artes e Cotia.

Os editais serão lançados no início do segundo semestre, e os leilões estão previstos para o fim do ano. Os trechos serão originados a partir da divisão da atual concessão da ViaOeste, que terá o seu contrato encerrado em março de 2025.

No caso da Nova Raposo, o projeto prevê 115 km e investimentos de R$ 9 bilhões. As principais intervenções estão previstas no trecho entre Cotia e a capital, que enfrenta problemas diários de engarrafamentos. Haverá ainda faixas exclusivas para o transporte público nas marginais.

Já o projeto da Rota Sorocabana abrange 450 km em dez rodovias localizadas na região sudoeste do estado, com R$ 7,3 bilhões em investimentos.