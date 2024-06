Salvador

O PSB de Pernambuco anunciou nesta terça-feira (25) a retirada da pré-candidatura da deputada estadual Gleide Ângelo para a prefeitura de Olinda, cidade da Região Metropolitana do Recife.

Com a decisão, o partido vai apoiar Vinicius Castello (PT), nome escolhido pela federação que une PT, PC do B e PV para a sucessão do prefeito Professor Lupércio (PSD).

A aliança foi selada na presença do prefeito do Recife, João Campos, que também é vice-presidente nacional do PSB, e de seu irmão, o deputado federal Pedro Campos (PSB).

A decisão representa um afago ao PT em meio aos embates entre os dois partidos em Pernambuco. Os petistas reivindicam o posto de candidato a vice-prefeito de Recife na chapa liderada por João Campos.

O prefeito, contudo, tem indicado ter outros planos para o posto. No início do mês, ele exonerou dois secretários cotados para ocupar a vaga, afunilando o processo de escolha do vice e reduzindo as chances do PT de ocupar a vaga.

Victor Marques (PC do B), favorito para a vice, deixou a chefia de gabinete do prefeito, cargo que tem status de secretário no município. A outra exonerada foi a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB).

O prefeito não quer ceder a vaga a um nome petista, já que há a possibilidade de ser candidato a governador nas eleições de 2026 contra a governadora Raquel Lyra (PSDB). Nesse cenário, Campos quer deixar um nome da sua confiança no comando da capital pernambucana.

Os petistas têm dois nomes como pré-candidatos à vaga: o assessor do Ministério das Relações Institucionais, Mozart Sales, e o deputado federal Carlos Veras.

O senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou o apoio ao PT em Olinda, mas diz que o partido mantém o pleito pela vice na capital: "Não estabelecemos nenhuma vinculação entre Recife e Olinda."