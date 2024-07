A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com ação judicial pedindo a dispensa de visto de entrada para haitianos que já têm autorização prévia do governo brasileiro para vir ao país por motivo de reunião familiar.

Haitianos em igreja no bairro do Glicério, em São Paulo - Gustavo Epifanio/Folhapress

A principal justificativa é a demora do Ministério de Relações Exteriores em conceder o visto, procedimento que tem levado meses e até anos.

Segundo a DPU, após o reconhecimento do direito de residência no Brasil pelo Ministério da Justiça, os familiares no Haiti ficam em uma espécie de limbo, sem serem contatados pela embaixada no país caribenho.

"Cria-se expectativa de concretizar a reunião familiar, mas após toda a diligência por parte dos requerentes, os vistos não são emitidos e milhares de pessoas ficam sem resposta", diz a defensora pública federal Carolina Balbinott, uma das autoras da ação.

A DPU sugere a consolidação de uma lista pelo Ministério da Justiça e o Itamaraty, com as autorizações de residência prévia já concedidas aos haitianos.

"Com base na lista fornecida por nota diplomática, o governo do Haiti e suas autoridades migratórias e de aviação civil ficam cientes da possibilidade de entrada regular das pessoas ali indicadas no território brasileiro, sem risco de repatriação, negativa de pouso de voos ou eventuais multas", diz o texto da ação.