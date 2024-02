Brasília

O Ministério do Turismo está discutindo uma parceria com o governo da Jamaica para criar um voo direto entre os dois países.

O assunto será discutido pela secretária-executiva da pasta do Turismo, Ana Carla Lopes, e representantes do governo jamaicano durante a Conferência do Dia Global da Resiliência do Turismo, neste fim de semana, na Jamaica. A ideia é que o voo possa sair de São Luís, no Maranhão.

Na conferência também deverá ser renovado um acordo de cooperação turística entre os dois países que prevê, entre outras coisas, intercâmbio de informações sobre tecnologia no campo da indústria do turismo e de especialistas do setor, além do desenvolvimento de atividades promocionais conjuntas.