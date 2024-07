Curitiba

A Marinha do Brasil e a Receita Federal assinam nesta segunda-feira (1º) um acordo de cooperação que prevê a entrega de computadores de baixo custo para alunos de rede pública de ensino no Rio de Janeiro a partir do aproveitamento de aparelhos do tipo "TV Box", como é conhecido o receptador que capta ilegalmente o sinal de canais pagos de televisão.

Com a parceria, receptores apreendidos em operações de fiscalização da Receita são doados ao Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, que os transforma em minicomputadores. Segundo a Marinha, os computadores de baixo custo podem ser utilizados em tarefas como edição de texto, elaboração de planilhas, leitura de PDFs e navegação na internet.

Sala de informática da Escola Municipal Amadeu Rocha, na Ilha do Governador (RJ): computadores de baixo custo montados com peças de "TV Box" - Divulgação/Marinha do Brasil

A formalização do acordo será na Escola Municipal Amadeu Rocha, na Ilha do Governador, a primeira a receber uma sala de informática equipada com 20 minicomputadores montados pela Marinha.

Ainda no mês de julho, outras duas escolas recebem salas de informática, a Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas, também localizada na Ilha do Governador, e a Escola Municipal Sargento João Délio, em Duque de Caxias.