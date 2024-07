Um projeto apresentado pelo deputado federal Jonas Donizette (PSB-SP) prevê a mudança na lei de autonomia do Banco Central para aumentar o alinhamento do presidente da autoridade monetária com o governo de turno.

O deputado federal Jonas Donizette (PSB-SP) - Eduardo Anizelli/Folhapress

A ideia é antecipar o início do mandato de quatro anos do presidente do BC para o dia 1º de maio do ano em que começa o período presidencial. Assim, o presidente da República, empossado em janeiro, ficaria somente quatro meses convivendo com um chefe do BC que não indicou.

Atualmente, a troca no comando do órgão ocorre no meio do mandato presidencial, ou seja, dois anos após a posse. A situação tem gerado críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Roberto Campos Neto, que foi indicado por Jair Bolsonaro.

"O objetivo desse projeto de lei é sanar essa discussão, para que possa haver uma escolha do presidente do Banco Central que considere a visão econômica do presidente da República, evitando, dessa forma, os inúmeros desentendimentos entre eles que prejudicam em última análise o povo brasileiro, pois geram uma gigante instabilidade no país", afirma o parlamentar na justificativa apresentado para o projeto.

O projeto foi apresentado em fevereiro do ano passado, ainda no início do governo Lula, quando a rixa com Campos Neto não havia tomado as proporções atuais. No momento, encontra-se parado, aguardando ser encaminhado às comissões temáticas. Ele poderá ser resgatado pelo governo, caso haja orientação para tentar mudar a lei da autonomia do BC.