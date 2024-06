O aumento da pressão do governo Lula sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve inviabilizar a presença do chefe da autoridade monetária em audiência que estava sendo programada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para antes do recesso parlamentar de julho.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - Brendan McDermid/REUTERS

A ida de Campos Neto à comissão, para ser questionado por senadores governistas e de oposição, vinha sendo negociada pelo presidente do colegiado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO). A ideia seria fazer uma prestação de contas semestral.

A avaliação é que agora não haveria clima para o comparecimento do presidente do BC, pois, caso fosse à comissão, provavelmente se veria na inusitada situação de ser criticado pelo governo e defendido pela oposição.