O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participará de evento promovido pelo grupo Lide, Folha e UOL em Londres, no dia 29 de outubro. Será um dos últimos compromissos internacionais dele à frente da autoridade monetária, já que seu mandato terminará no final do ano.

O tema da palestra será a experiência brasileira com moedas digitais. Durante seu período à frente do BC, Campos Neto iniciou o processo de implantação do Drex, que deve ser concluído no próximo mandato.