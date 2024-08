O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participará na manhã desta segunda-feira (12) do Mutirão do Emprego do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista.

Marinho disse aos organizadores do evento que quer conversar com as pessoas à procura de emprego para saber quais são suas principais dificuldades, com o objetivo de desenvolver políticas em sua pasta. Ele chegará ao local às 7h e deverá permanecer até o final da manhã.

Ministro Luiz Marinho durante entrevista a jornalistas para divulgar os dados do novo Caged

O evento vai oferecer 22 mil vagas neste ano, em sua nona edição. Haverá oportunidades para jovem aprendiz com idades entre 14 e 24 anos, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, população LGBTQIA+, estudantes em busca de estágio e demais trabalhadores.

Ricardo Patah, presidente do Sindicato dos Comerciários e da UGT (União Geral dos Trabalhadores),

"É uma campanha da inclusão, uma demonstração de que quando as pessoas querem e há vontade política, não é difícil fazer. Governo de São Paulo, federal, empresas diversas e movimento sindical, todos juntos querendo dar oportunidade", afirma Patah.