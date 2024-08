São Paulo

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e principal liderança do União Brasil na cidade, Milton Leite afirma que chamará para conversar os candidatos a vereador do partido que têm sinalizado apoio ao influenciador Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

A legenda fechou aliança com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, durante sessão de votação para a privatização da Sabesp em São Paulo - Danilo Verpa-3.mai.2024/Folhapress

"Vamos chamar para conversar e esclarecer. O União Brasil apoia Ricardo Nunes, agir contra isso configura infidelidade partidária", afirma o vereador, que também é presidente do diretório municipal da sigla.

Um dos candidatos a vereador pelo União Brasil, Adrilles Jorge, trocou afagos públicos com Marçal nesta sexta-feira (23). O influenciador disse em vídeo que espera que ele seja eleito, e o candidato respondeu com agradecimentos e elogios.

Além de Adrilles, diversos outros candidatos de direita que compõem a base de Nunes têm afirmado, em caráter reservado, que possuem mais afinidade com Marçal e que, por isso, não se empenharão pela vitória de Nunes e apoiarão o influenciador com discrição. O Painel mostrou que parte deles já omite o nome do prefeito no material de propaganda.

Leite afirma que o crescimento de Marçal nas pesquisas é um "voo de galinha", ou seja, não durará muito. Para o cacique do União Brasil, falta "sustentação política" à candidatura do influenciador, e com o início da campanha eleitoral, com propagandas na TV e no rádio e eventos públicos nas ruas a partir de 30 de agosto, a tendência é que ele caia e o prefeito suba nas pesquisas.

Marçal cresceu sete pontos em duas semanas e está empatado na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o Datafolha. Ele marcou 21%, no mesmo patamar de Boulos, com 23%, e de Nunes (MDB), com 19%.