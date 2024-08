O Ministério da Saúde dará início nesta terça-feira (27) às obras para uma nova unidade para atendimento a comunidades yanomami, em uma terra indígena de Roraima.

Lideranças yanomami durante reunião sobre saúde indígena em Cantá (RR) - Adriana Duarte/ISA

O Centro de Referência de Surucucu vai atender a cerca de 10 mil indígenas de 60 comunidades.

O investimento de R$ 15 milhões, com capacidade para 54 profissionais de saúde, é uma parceria com a Central Única das Favelas (Cufa). A despesa inclui reforma e ampliação das instalações físicas existentes, além da implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos.

O governo Lula busca dar uma resposta à crise humanitária envolvendo os yanomamis. O informe mais recente do Comitê de Operações Emergenciais Yanomami, de 5 de agosto, apontou 74 mortes no território Yanomami no primeiro trimestre do ano, queda de 33% em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, as mortes por violência aumentaram de 15 para 18 óbitos.