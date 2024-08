A possibilidade de punição ao candidato Pablo Marçal (PRTB), por causa das competições de cortes de vídeos que ele promove, com direito a remuneração, levou preocupação a uma comunidade no aplicativo Discord dedicada ao tema.

Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB - Bruno Santos/Bruno Santos/ Folhapress

"Verdade que o campeonato de cortes do Pablo Marçal vai acabar? Ou é só abobrinha?", perguntou um integrante de nome David na última terça-feira (20), no chat do grupo Cortes do Marçal, com cerca de 3.500 usuários. "Vai nada", respondeu o administrador do grupo.

"Mas e se for tirar ele como foi em 2022?", emendou outro participante, identificado como Zyan, em referência à cassação da candidatura presidencial de Marçal há dois anos. "Não vai acabar, não", reafirmou o administrador.

As respostas, no entanto, não foram suficientes para acalmar diversos participantes. "Com essas treta que ta rolando [sic] o discord vai continuar com as comp [competições]?, perguntou uma pessoa identificada como "Sra."

Nos últimos dias, os integrantes do grupo questionaram insistentemente quando seria a próxima rodada do concurso, que distribui prêmios que chegam a R$ 10 mil.

Os cortes são trechos de entrevistas, sabatinas, participações em debates e outros vídeos que depois são postados em redes sociais. Eles são a chave da popularidade digital de Marçal

A informação difundida no grupo é de que a próxima competição de cortes está marcada para a próxima segunda-feira (26). Desta vez, no entanto, não de vídeos de Marçal, mas do influenciador fitness Renato Cariani, amigo do ex-coach.

Por causa dessa prática, o Ministério Público Eleitoral entrou na quarta-feira (21) com representação por abuso de poder econômico contra Marçal, mas que foi negada por um juiz de primeira instância.

Também tem havido no grupo preocupações com possíveis problemas legais que o ex-coach possa ter.

"Alguém sabe dizer se podemos fazer cortes dos vídeos do Marçal das reportagens referente a candidatura a prefeitura de SP? Não quero prejudicar...caso não possa", disse uma participante.