São Paulo

Anunciado como novo coordenador de estratégia da campanha de Pablo Marçal (PRTB) à Prefeitura de São Paulo, Wilson Pedroso já acusou o candidato de espalhar falsas narrativas sobre o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em publicação de 18 de junho sobre Nunes, Marçal comparou dois vídeos, um em que o prefeito bate um pênalti e o goleiro defende e outro em que ele mesmo chuta e acerta. Em um comentário, o ex-coach diz que Nunes "soltava pipa no ventilador", uma expressão usada para se referir a pessoas privilegiadas que foram criadas sob muita proteção.

Pedroso, conhecido também como Wilsinho, comentou a publicação com críticas a Marçal.

Publicação em que Wilson Pedroso acusa Pablo Marçal de espalhar falsas narrativas - Reprodução/@pablomarcal1 no Instagram

"Coach, você continua com falsas narrativas. Vamos aos fatos: Ricardo Nunes estudou em escola pública, usou a saúde pública e venceu na vida empreendendo. Este evento é a inauguração de um campo sintético para uma comunidade que, até recentemente, jogava no Barão. Além disso, temos um vídeo dele fazendo um gol, caso isso traga algum conforto ao seu coração. Pegou o código?", escreveu.

Pedroso fez parte de equipes de campanha de João Doria, Bruno Covas e Rodrigo Garcia, todos pelo PSDB, nas eleições de 2016, 2018, 2020 e 2022.

Ele vinha acompanhando a campanha de Nunes de perto, inclusive com participações em agendas. No sábado (3), por exemplo, estava no palco durante a convenção do emedebista em São Paulo.