São Paulo

Candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Novo, a economista Marina Helena decidiu convocar manifestação em frente à sede da TV Band após ter sido barrada de participar do debate entre candidatos, que será realizado na quinta-feira (8).

Marina Helena pretende realizar a manifestação durante a realização do debate, que começará às 22h30.

A economista Marina Helena, candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, durante entrevista à Folha

Como mostrou o Painel, ela recebeu decisão liminar favorável do juiz eleitoral Rodrigo Marzola Colombini, do Tribunal Regional Eleitoral, para participar do debate na segunda-feira (5). O magistrado afirmou que há prova documental de que o Novo possui atualmente um senador e quatro deputados federais.

A legislação eleitoral determina que as emissoras têm que convidar candidatos de partidos, federações ou coligações que possuam ao menos cinco parlamentares no Congresso.

No entanto, o magistrado reconsiderou a decisão diante da informação de que a filiação do deputado federal Ricardo Salles, que deixou o PL e retornou ao seu antigo partido, aconteceu em 2 de agosto, depois do limite máximo previsto, 20 de julho.

Até o momento, a TV Band confirmou as participações de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB)