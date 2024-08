O Pará foi o estado brasileiro que mais alcançou redução da pobreza e extrema pobreza em 2024, afirmou o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Socia) durante a adesão do governo paraense ao programa "Acredita no Primeiro Passo", do governo federal.

Foto tirada em Afuá, a Veneza Marajoara, cidade construída sobre palafitas para enfrentar grandes cheias - Karime Xavier/Folhapress

"O estado do Pará é um estado que se destaca entre os estados brasileiros que mais reduziu insegurança alimentar nessa etapa. É um dado da FAO [Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura], da ONU", disse o ministro.

"Também me alegra porque a outra meta, que é a redução da pobreza, também o Estado do Pará, com a geração de empregos positivos que vem acumulando em 2023 e, agora em 2024, é também o Estado brasileiro que mais alcança redução da extrema pobreza e da pobreza", completou.

Segundo o ministro, o novo programa ao qual o Pará aderiu vai ajudar a apoiar o empreendedorismo no estado. "O objetivo é não só sair da pobreza, mas fazer crescer a classe média e um acompanhamento em que a cada nova operação, ela leva em conta o crescimento e desenvolvimento daquele pequeno. Pode ser dinheiro para capital de giro, dinheiro para investimento. Ou seja, é a necessidade do empreendedor", diz.