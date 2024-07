A próxima Cpac, conferência conservadora cuja mais recente edição terminou neste domingo (7) em Balneário Camboriú (SC), será realizada em Manaus (AM), no meio do ano que vem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante participação na Cpac, em Balneário Camboriú - Anderson Coelho/Reuters

A escolha da cidade amazônica não foi por acaso. Além de contar com apoio do governo local, de Wilson Lima (União Brasil), dará a oportunidade para bolsonaristas fazerem um contraponto com a COP30, que ocorrerá alguns meses depois em Belém (PA), em novembro.

Alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já estão se referindo à próxima edição como a "Cpac anti-COP". A ideia é se opor à pauta ambiental do governo Lula, com a defesa, por exemplo, de atividades econômicas na Amazônia.