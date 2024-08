Piauí e Acre já têm mais de 20% da população com a nova Carteira de Identidade Nacional, de acordo com painel em tempo real montado pelo Ministério da Gestão para acompanhar as emissões do documento.

No Piauí, 21,33% da população já estão com a carteira nova, enquanto no Acre o percentual é de 20,3%.

Governo quer antecipar universalização da nova Carteira de Identidade Nacional - Divulgação/Governo Federal

Além disso, Amazonas, Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm mais de 10% da população já com o documento. Por outro lado, Pernambuco (2,38%), Espírito Santo (2,08%), São Paulo (0,51%) e Pará (0,07%) estão num ritmo mais lento, considerando os que já emitem. A Bahia começou a emitir a nova carteira de identidade no início de julho. Amapá e Roraima ainda estão em 0%.

A meta inicial era de que a nova carteira estivesse universalizada até 2032, mas o presidente Lula (PT) pediu ao Ministério da Gestão para antecipar esse prazo.