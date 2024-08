A Rede Sustentabilidade divulgou nota em que repudia as "investidas odiosas e agressivas" do candidato Pablo Marçal (PRTB) contra integrantes do partido e, mais especificamente, o presidente do diretório do partido na capital, Marco Martins.

O candidato Pablo Marçal (PRTB) durante caminhada na favela do Jaguaré, neste domingo - Bruno Santos/ Folhapress

Neste domingo (25), o ex-coach assoprou um pó branco não identificado em Martins, candidato a vereador, durante caminhada em uma feira na Vila Madalena.

Martins, ex-assessor da ministra Marina Silva (Meio Ambiente), diz ter cruzado com Marçal quando também fazia campanha no local.

"Quando eu o vi, perguntei sobre a condenação dele no processo em que enganava aposentados", afirmou Martins.

O candidato a prefeito então recebeu de um assessor um pó branco e o soprou em direção ao representante da Rede. "Foi claramente algo premeditado", disse Martins. Ele afirma não ter conseguido identificar o que era o pó.

A referência é à acusação sem provas feita pelo candidato do PRTB de que Guilherme Boulos (PSOL) e seus apoiadores, incluindo os da Rede, seriam "cheiradores de cocaína". Por causa disso, a campanha de Boulos já obteve três direitos de resposta nas redes de Marçal.

A cena foi filmada por apoiadores do ex-coach e compartilhada em uma conta no Instagram.

Martins diz que seguidores do candidato invadiram seus grupos de WhatsApp e derrubaram suas redes. Ele pretende apresentar queixa-crime contra o ex-coach.

Na nota, a Rede diz que "o fazer política precisa exorcizar o ódio, a lacração e a violência instrumentalizada por aqueles que hipócrita e mentirosamente, se autodenominam como ‘os heróis’ da antipolítica".

Procurada, a campanha de Marçal não se manifestou sobre o caso até a publicação deste texto.