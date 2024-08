Brasília

O TCU (Tribunal de Contas da União) assinou na terça-feira (13) adesão ao programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria que permitirá à corte ter acesso a imagens de satélite de alta resolução para o acompanhamento de obras no país inteiro.

O Brasil Mais permite acesso a imagens de satélite de alta resolução para o monitoramento e o combate a crimes e desastres ambientais

Foto de satélite do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça - MJSP

O termo de adesão foi assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto, e pelo presidente do TCU, Bruno Dantas, na sede da corte, em Brasília.

Pela parceria, o TCU poderá usar plataformas e serviços de acesso a imagens, informações geoespaciais e dados provenientes do próprio ministério e de instituições parceiras. Por outro lado, fornecerá informações jurídicas à pasta.

Na avaliação do secretário-executivo do ministério, a ferramenta será de grande apoio à Secretaria de Controle Externo do TCU, "que agora terá o seu olhar em cima das obras do país, com uma constelação de satélites de última geração que oferecerá imagens em tempo real."

Hoje, cerca de 1.600 auditores acompanham a execução física e a compatibilidade financeira, além de verificarem possíveis descompassos nas obras. "Esse compartilhamento nos permitirá realizar o nosso trabalho com mais qualidade", disse Bruno Dantas.