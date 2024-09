Famílias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul tiveram autorização para buscar imóveis no valor de até R$ 200 mil, dentro de um programa do governo federal para reassentamento dos atingidos pela tragédia. O valor é pago pela Caixa Econômica Federal.

Até o momento, 773 famílias gaúchas estão em busca de imóveis, segundo o Ministério das Cidades, que gerencia o programa. Nesta semana, outras 594 famílias serão convocadas para que escolham os locais em que desejam morar.

Além disso, cerca de 2.500 imóveis novos e usados que atendem aos requisitos do Minha Casa Minha Vida podem atender às vítimas das enchentes. Mais 1.300 famílias aguardam regularização de documentação para serem contempladas.