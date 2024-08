Brasília

O governo federal já pagou o Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 para 340.953 famílias desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul, de acordo com dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Moradores de bairro em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, foram afetados pelas enchentes - Pedro Ladeira/Folhapress

O auxílio, pago em parcela única, é voltado a famílias que moravam em áreas atingidas pelas enchentes e abandonaram suas casas, temporária ou definitivamente, nos municípios em situação de calamidade ou emergência.

Segundo dados do ministério, 691.682 famílias foram cadastradas para receber o benefício. Dessas, 364.378 foram habilitadas e 340.953 já receberam o pagamento.

Outras 20.876 famílias aguardam a confirmação para saber se poderão receber os recursos. E 1.212 foram recusadas por inconsistências documentais ou por morarem em locais que não foram afetados pelas chuvas.

Inicialmente, o governo projetou o pagamento para 250 mil famílias desalojadas —ou seja, quase 100 mil famílias a mais receberam o auxílio, pelos cálculos do ministério. "Enquanto as famílias comprovarem que foram afetadas, o governo federal vai pagar", afirma o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

Ele descarta também qualquer disputa por protagonismo com o governo do Rio Grande do Sul, após o governador Eduardo Leite (PSDB) e o presidente Lula (PT) trocarem farpas recentemente. "A gente não politiza a tragédia", diz Góes.