A OAB-SP promoverá, em setembro, uma série de encontros com os seis candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais, que hoje são Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

Conduzidas pelo advogado Sergei Cobra Arbex, as conversas acontecerão na sede da seccional de São Paulo da OAB, localizada na rua Maria Paula, no centro da capital, e serão abertas ao público. Elas também serão transmitidas no canal da OAB-SP no YouTube.

Na montagem, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, José Luiz Datena, Pablo Marçal, Tabata Amaral e Marina Helena

"A entidade acredita que o diálogo aberto com os postulantes ao cargo máximo da maior cidade do país é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada", afirma Patricia Vanzolini, presidente da OAB-SP.

O primeiro encontro acontecerá em 9 de setembro, às 15h, com Marina Helena.