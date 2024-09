A maioria dos governadores conseguiu fazer de seu partido o mais atuante nas candidaturas a prefeito nos respectivos estados.

Das 26 unidades da Federação com eleições, em 17 a legenda do governador lidera no número de cabeças de chapa, segundo dados levantados pelo cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília.

Urna eletrônica usada na eleição de 2022 - Fábio Pozzebom - 21.ago.2022/Agência Brasil

O maior percentual ocorre em Alagoas, onde o MDB do governador Paulo Dantas tem candidatos a prefeito em 82 municípios, ou 31,6% do estado. Em seguida, vêm o Pará, com o MDB de Helder Barbalho tendo candidatos em 28,2% das cidades, e o Acre, onde o PP do governador Gladson Cameli disputa em 28,1%.

O levantamento mostra exceções importantes também. Em São Paulo, governada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), o partido com o maior percentual de candidatos é o PSD, que tem a cabeça de chapa em 19,3% dos municípios. Em Minas Gerais, administrada por Romeu Zema (Novo), o mesmo PSD lidera com 11,5% das cidades onde disputa.

Para Medeiros, a força da máquina estadual impacta diretamente na sucessão municipal. "O aval dos chefes estaduais impulsiona as máquinas partidárias no registro de nomes para a corrida eleitoral", afirma.