São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), acertou com lideranças evangélicas que fará uma série de encontros com pastores e fiéis até o final da eleição para discutir temas de interesse dessa fatia do eleitorado.

Um dos principais articuladores é o bispo Robson Rodovalho, da igreja Sara Nossa Terra, que esteve com o prefeito e com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) na quarta-feira (11).

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante evento do colégio Liceu Pasteur em São Paulo - Ronny Santos-28.ago.2024/Folhapress

Rodovalho diz ao Painel que o alinhamento de Nunes aos posicionamentos da direita conservadora passou a ser colocado em dúvida entre religiosos, especialmente em relação a temas como aborto e sexualidade.

Esses encontros com evangélicos, portanto, servirão para que o emedebista possa enfatizar, uma vez mais, que é contra o aborto e que não tem um secretariado de esquerda ou progressista.

Ele também deve destacar que não criou um programa de sexualização das crianças em sala de aula e que a prefeitura não promove bloqueio hormonal da puberdade para crianças trans a partir dos 8 a 9 anos de idade —informações falsas disseminadas por seus adversários e que ganharam forte repercussão.

Bispo Robson Rodovalho, da igreja Sara Nossa Terra - Reprodução/@bprodovalho no Instagram

"Surgiram algumas dúvidas se ele era realmente da direita, se ele tem compromisso com a vida, com a questão de saúde pública, qual é o grau de compromisso com a questão da ideologia de gênero nas escolas. Esse alinhamento estava confuso", afirma Rodovalho.

Segundo o bispo, a ideia é que Nunes faça reuniões fora dos cultos, principalmente com líderes das igrejas. Neste sábado (14), o prefeito deverá participar de um congresso de homens da Sara Nossa Terra, com cerca de 1.500 participantes.

"Ele poderá falar a miúdo, pontuar direitinho, dizer 'isso é conversa de adversário, minha posição é clara'. É simples, ele só precisa se posicionar pela direita. O povo hoje tem dúvidas sobre o posicionamento do prefeito", acrescenta.

Para Rodovalho, Nunes foi o escolhido pelas lideranças evangélicas por ser de direita, ter experiência de gestão e pelo trabalho que entregou durante a gestão, especialmente com obras para a população mais carente e destravando "muita burocracia".

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (12) mostrou que Nunes e Pablo Marçal (PRTB) dividem a liderança entre evangélicos. O influenciador aparece com 31%, e o prefeito com 29% —eles estão empatados na margem de erro, que é de seis pontos nesse grupo.